Во Внуково задержали мужчину, пытавшегося вывезти из Стамбула драгоценности на 36 млн руб

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В аэропорту Внуково таможенники задержали россиянина, пытавшегося незаконно вывезти из Стамбула наручные часы и драгоценности общей стоимостью 36 миллионов рублей, незадекларированные товары были изъяты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы РФ.
"В аэропорту Внуково в международном зале прилета сотрудники таможни задержали следовавшего из Стамбула в Москву гражданина РФ, который пытался незаконно провезти дорогостоящие наручные часы и ювелирные изделия", – говорится в сообщении.
Пассажира поймали в ходе таможенного досмотра. На руке мужчины обнаружили наручные часы Breguet стоимостью почти 10 миллионов рублей, а также 14 ювелирных изделий – подвески, серьги и браслеты стоимостью 26 миллионов рублей.
"Незадекларированные товары изъяты и направлены на таможенную экспертизу для идентификации и определения стоимости. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей") и статье 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей")", – добавили в ведомстве.
Ранее сотрудники полиции в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который скрывался от правоохранителей в Германии. Подозреваемый в октябре 2020 года совершил ДТП, в результате которого погибли 4 человека. С декабря 2020 года мужчина находился в международном розыске.
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