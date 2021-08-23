В Шереметьево задержали мужчину, скрывавшегося в Германии из-за ДТП с погибшими

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Сотрудники полиции в аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который скрывался от правоохранителей в Германии. Подозреваемый в октябре 2020 года совершил ДТП, в результате которого погибли 4 человека. С декабря 2020 года мужчина находился в международном розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"В международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина транспортные полицейские при содействии НЦБ Интерпола МВД России задержали прибывшего из ФРГ гражданина, находившегося в международном розыске", – рассказала Волк.

По информации полиции, в октябре 2020 года на трассе М-8 Москва – Архангельск мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В результате ДТП погибли четыре человека. Мужчина находился за рулем иномарки в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В декабре 2020 года подозреваемый скрылся от полиции.

"Задержание обвиняемого стало возможным благодаря организованному НЦБ Интерпола МВД России взаимодействию с коллегами из ФРГ, в результате которого получены сведения о дате и времени прибытия фигуранта на территорию России", – добавила Волк.

Ранее Ирина Волк сообщала о задержании мошенников, укравших 23 миллиона рублей с банковского счета 82-летней дочери легендарного советского летчика Валерия Чкалова.