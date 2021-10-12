В МВД подтвердили, что допрашивают Собчак после ДТП в Сочи

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МВД РФ подтвердило, что проводит допрос Ксении Собчак в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Она (Собчак. – Прим. ред.) находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи", – отметили в пресс-службе.

О вызове телеведущей и других пассажиров попавшего в аварию Mercedes на допрос стало известно накануне.

Инцидент произошел вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo и по касательной – с автобусом. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья, скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

