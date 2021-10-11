Водителя Mercedes, попавшего в ДТП с участием Собчак, отправили под домашний арест

Фото: телеграмм-канал "Подъем"

Водителя Mercedes, который вез телеведущую Ксению Собчак и попал в смертельное ДТП в Сочи, отправили под домашний арест, сообщает РИА Новости.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

При этом Собчак и пассажиры Mercedes вызваны на допрос в качестве свидетелей.

Вечером 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo и по касательной – с автобусом. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья, скончалась на месте.

Позднее СМИ сообщили о гибели второй пострадавшей. При этом Собчак эту информацию опровергла.

Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Также Собчак заверила, что всем пострадавшим окажут помощь. Телеведущая подчеркнула, что у ее команды есть такая возможность.

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

