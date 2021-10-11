Собчак и других пассажиров Mercedes вызвали на допрос после смертельного ДТП

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Сочи"

Столичная полиция вызвала на допрос Ксению Собчак и других пассажиров автомобиля Mercedes, который попал в смертельное ДТП в Сочи. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Отмечается, что их будут допрашивать в качестве свидетелей.



Вечером 9 октября Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo и по касательной – с автобусом. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen, приехавшая из Подмосковья, скончалась на месте.

Позже СМИ сообщили о гибели второй пострадавшей, однако Собчак эту информацию опровергла. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Водителя Mercedes отправили под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".