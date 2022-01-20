В Мособлдуме предложили увеличить штрафы за содержание дома диких животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России нужно увеличить штрафы за содержание дома диких животных из запрещенного списка. С таким предложением выступил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, из-за отсутствия закона об обязательном чипировании животных не исключена вероятность, что человек может годами содержать дома животное, занесенное в перечень, но госорганы об этом не узнают.

"Нельзя не отметить, что штраф за нарушение закона – 1 тысяча рублей – ничтожно мал. Согласен с тем, что штрафы нужно увеличивать до максимально возможного для граждан – 5 тысяч рублей", – сказал Керселян.

Парламентарий подчеркнул, что отследить в большом городе, где именно животное находится, не очень просто.

"Также закон позволяет оставить животное на содержании дома, если оно было приобретено до 2020 года", – пояснил Керселян, добавив, что владельцы могут оформлять документы задним числом или вовсе их подделать.

В 2019 году правительство приняло перечень, согласно которому запрещается держать дома волков, медведей, тигров, львов, гиен, кобр, комодских варанов, скорпионов, тарантулов, каймановых черепах, пингвинов, сов, страусов, соколов, если они были куплены после 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч штрафов получили жители Подмосковья за неправильный выгул собак. Согласно правилам, хозяин должен убирать за своим питомцем в общественных местах и выгуливать его только на специально отведенных территориях. Также на животных обязательно должны быть поводки и намордники. Без них гулять могут только декоративные собаки ростом до 25 сантиметров или щенки до трех месяцев.

