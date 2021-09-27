Более 200 тыс штрафов выписали жителям Подмосковья за неправильный выгул собак

Более 200 тысяч штрафов получили жители Подмосковья за неправильный выгул собак.

Согласно правилам, которые действуют уже 3 месяца, хозяин должен убирать за своим питомцем в общественных местах и выгуливать его только на специально отведенных территориях.

Также на животных обязательно должны быть поводки и намордники. Без них гулять могут только декоративные собаки ростом до 25 сантиметров или щенки до трех месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.