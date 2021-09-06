Эксперт объяснил, почему биткойн вряд ли подорожает до 100 тыс долларов

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Директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин заявил, что пока прогноз по росту курса биткойна оправдывается, но маловероятно, что в этом году его стоимость достигнет 100 тысяч долларов, сообщает "Газета.ру".

"Мой прогноз – это 80 тысяч долларов. У моего скепсиса несколько причин: во-первых, регулирование криптовалют в США явно идет по пути к ужесточению. Каким оно будет, пока неясно. А усиление регулирования криптовалютной отрасли на одном из крупнейших рынков цифровых активов – это удар по индустрии", – пояснил он.

Ордин добавил, что сейчас еще нет определенности, как после китайского запрета будет восстанавливаться хешрейт биткойна. Также неизвестно, как теперь распределится майнинг по мировым регионам.

Ранее главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян рассказал, что есть несколько классов активов в валюте, на которые можно заменить доллары. Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, а также инвестировании в индивидуальный портфель акций.

