Финансовый эксперт рассказал, как подготовить подушку безопасности к пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров рассказал о способах приумножить свои сбережения и подготовить подушку безопасности к пенсии. Об этом сообщает "Российская газета".
В первую очередь эксперт посоветовал хорошо подумать, прежде чем покупать недвижимость в кредит, поскольку возможен вариант, что банки пересмотрят ставки для тех, кто купил квартиру в ипотеку за 7-8 процентов годовых.
Кроме того, в скором времени возможен откат цен, из-за чего покупатель может значительно переплатить за недвижимость в этом году.
При этом Сидоров заявил, что приобретение иностранной наличной валюты может стать выгодным вложением, поскольку на долгом периоде иностранная валюта в РФ всегда дорожает на фоне падения рубля.
Также эксперт отметил, что не стоит покупать впрок технику, которая технически устаревает в течение пары лет. При этом покупка бытовой техники на долгий срок может стать хорошим вложением.
Самыми надежными консервативными средствами получения пассивного дохода Сидоров назвал инвестиции в добычу сырья, производство продуктов питания и АПК.
При этом он предупредил, что вкладываться в криптовалюты не стоит из-за высокого уровня риска.
"Во-первых, они отличаются высокой волатильностью. Если в прошлом году биткоин и другие валюты стремительно росли, то сейчас началась долговременная коррекция. Монеты вряд ли будут увеличиваться в цене так же сильно. Да и общий интерес к цифровым валютам снижается", – объяснил эксперт.
Он также призвал помнить, что высокие риски всегда связаны с обещанием суперприбыли. В связи с этим стоит выбирать те бумаги, где доходность хотя бы немного превышает инфляцию. Например, акции крупнейших российских и иностранных компаний сырьевого сектора и маркетплейсы.
Также надежными инвестициями считаются вложения в драгоценные металлы. Сидоров отметил, что по мере усиления стагнации в глобальной экономике спрос на золото и серебро будет расти и в сфере инвестиций, и в промышленной сфере.
Ранее главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян рассказал, что есть несколько классов активов в валюте, на которые можно заменить доллары. Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций через покупку ЕТF или БПИФ, а также инвестировании в индивидуальный портфель акций.
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