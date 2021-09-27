Россияне смогут оформить прописку через госуслуги с 2023 года

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Граждане России смогут оформлять регистрацию по месту жительства через портал госуслуг. Для этого не потребуется посещать орган регистрации, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.

Как пояснили в ведомстве, новая услуга предусмотрена программой цифровой трансформации МВД.

"Планируемый срок реализации – 2023 год", – подчеркнули в пресс-центре.

В МВД уточнили, что услугой смогут воспользоваться россияне старше 14 лет. При этом до 2023 года для регистрации гражданам необходимо однократно посетить орган регистрационного учета.

Ранее сообщалось, что в МВД решили усилить контроль за мигрантами при помощи внедрения современных информационных технологий. Как поясняли в ведомстве, законопроект позволяет повысить контроль за въездом и нахождением в стране иностранцев, установлением миграционных правил и получением мигрантами статусов.