Названы категории водителей, которые обязаны пройти техосмотр с 1 октября

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Представители Российского союза автостраховщиков перечислили категории автомобилистов, которые должны пройти техосмотр по новым правилам, сообщает РБК.
В первую очередь речь о водителях, у которых срок действия диагностической карты автомобиля истек до 1 февраля 2021 года. Также процедура обязательна для транспортных средств, достигших четырехлетнего возраста: в таком случае владелец, согласно закону, должен оформить первую диагностическую карту.
Также технический осмотр нужно обязательно пройти грузовому, коммерческому и пассажирскому транспорту, то есть любому, который оформлен на юридическое лицо или используется в коммерческих целях.
Ранее в Госдуме рассказали о важности законопроекта об отмене обязательного техосмотра. По словам депутата Владимира Афонского, важно то, что техосмотр останется для коммерческого транспорта.
С инициативой отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.
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