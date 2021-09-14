В Госдуме рассказали о важности законопроекта об отмене обязательного техосмотра

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Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский прокомментировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта об отмене техосмотра для автомобилей. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, важно то, что техосмотр останется для коммерческого транспорта.

"То есть для автобусов, грузовиков он сохраняется, потому что необходимо обеспечить безопасность групповых перевозок граждан, и, конечно, для тяжелого транспорта [сохраняется]. При сохранении обязательного технического осмотра при смене владельца мы обеспечим надлежащее состояние автомобиля и, соответственно, безопасность всех участников дорожного движения, что тоже, на мой взгляд, крайне важно", – сказал он.

Афонский выразил мнение, что данные изменения в правилах прохождения технического осмотра давно назрели.

"Очень комплексный и важный законопроект для всего автомобильного сообщества", – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено поддержать идею отменить обязательный техосмотр автомобилей. Предполагается, что отмена обязательных техосмотров позволит сократить их количество с текущих 30 миллионов в год до 6–8 миллионов.

С инициативой отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.

При этом в качестве альтернативы предлагается проработать меры поощрения автовладельцев для добровольного прохождения техосмотра. В их числе снижение ставки транспортного налога или уменьшение стоимости полиса ОСАГО.

