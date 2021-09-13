Правительство поддержит отмену обязательного техосмотра автомобилей

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Правительство РФ намерено поддержать идею отменить обязательный техосмотр автомобилей.

"Правительство поддержит эту инициативу. Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", – сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

Между тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже на этой неделе. В настоящее время документ находится в стадии разработки.

Предполагается, что отмена обязательных техосмотров позволит сократить их количество с текущих 30 миллионов в год до 6–8 миллионов.

С инициативой отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.

При этом в качестве альтернативы предлагается проработать меры поощрения автовладельцев для добровольного прохождения техосмотра. В их числе снижение ставки транспортного налога или уменьшение стоимости полиса ОСАГО.

