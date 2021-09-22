В МВД предложили внести дополнительные послабления по техосмотру – СМИ

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МВД предложило ввести дополнительные послабления по техосмотру. Ведомство решило отказаться от некоторых процедур для тех машин, которые все еще будут обязаны проходить диагностику, – грузовиков, автобусов и такси, сообщает "Коммерсант".

В числе процедур, от которых предлагают отказаться, проверка уровня загрязняющих веществ в выхлопе, а также трещин на лобовом стекле, замков дверей и механизмов регулировки сидений, системы обогрева и обдува ветрового стекла у легковых машин.

Проект об упрощении процедуры техосмотра представлен Минтрансом в конце августа. В ведомстве предлагают сократить количество обязательных пунктов проверки до 59, исключив в том числе обязательную диагностику повреждения тормозных трубок, измерение уровня шума выхлопной системы, проверку работоспособности стеклоомывателя и наличие аптечки.

В свою очередь, 14 сентября депутаты от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного прохождения техосмотра для владельцев личных автомобилей и мотоциклов.

Если закон примут, автовладельцы смогут обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Он будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Научный руководитель Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Вадим Донченко в разговоре с "Коммерсантом" пояснил, что проверка сидений обогрева и обдува не оказывает серьезного влияния на безопасность. Вместе с тем, по мнению эксперта, отменять проверку выхлопных газов – не лучшая идея.

Он напомнил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от загрязнения воздуха превышает смертность от ДТП.

С инициативой отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.