В Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра

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Депутаты от фракции "Единая Россия" и сенаторы-единороссы внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев, сообщает пресс-служба партии.
По словам первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, если закон примут, автовладельцы смогут обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. Он будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Отмечается, что процедура должна стать добровольной только для физических лиц. Для коммерческого транспорта она останется обязательной.
Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено поддержать идею отменить обязательный техосмотр автомобилей. Предполагается, что отмена обязательных техосмотров позволит сократить их количество с текущих 30 миллионов в год до 6–8 миллионов.
С инициативой отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, в середине июля выступило МВД. В качестве основных причин данного предложения названы недостаток пунктов технического осмотра в регионах России, а также тарифная политика местных властей, которая негативно сказывается на развитии рынка данных услуг.
При этом в качестве альтернативы предлагается проработать меры поощрения автовладельцев для добровольного прохождения техосмотра. В их числе снижение ставки транспортного налога или уменьшение стоимости полиса ОСАГО.
В России техосмотр автомобилей могут сделать добровольным уже до конца года
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