Попова не видит оснований для снижения заболеваемости ОРВИ в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии оснований для снижения заболеваемости ОРВИ и другими респираторными инфекциями в России.

"Еще несколько дней, и мы будем видеть дальнейшую динамику (заболеваемости. – Прим. ред.). Оснований предполагать, что она будет иной, на сегодняшний день нет никаких", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

До этого Попова заявляла, что в России начался сезон гриппа, при этом первые случаи заболевания выявляли еще в конце июля.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян прививаться, причем не только от гриппа, но и от коронавируса. Это нужно для того, чтобы защитить организм от инфицирования сразу двумя патогенами, и, как следствие, не попасть в больницу.

