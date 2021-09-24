Выводы из ЧП со стрельбой в учебных заведениях так и не были сделаны – глава СК

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Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что профильные ведомства не принимают нужных мер в области воспитания молодежи, а выводы после инцидентов, связанных со стрельбой в учебных заведениях, так и не были сделаны. Об этом сообщает ТАСС.

"К сожалению, уроки из предыдущих трагедий не извлечены, выводы не сделаны. Как и прежде, при других подобных происшествиях в обществе возникают вопросы к правоохранительным органам. Это справедливо, но, к сожалению, приходится констатировать и то, что профильные государственные органы, которые уполномочены заниматься не только образовательным процессом, но и воспитанием нашей молодежи, по-прежнему не предпринимают достаточных мер по своему основному направлению деятельности", – заявил Бастрыкин.

Он уточнил, что неоднократно звучали призывы в сторону Минобрнауки и Минпросвещения, однако все осталось без результата.

20 сентября произошла трагедия в пермском вузе. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По последним данным, в результате стрельбы пострадали 43 человека, погибли 6 человек.

