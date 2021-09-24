Выводы из ЧП со стрельбой в учебных заведениях так и не были сделаны – глава СК

11:25
Фото: ТАСС/AP Photo/Anastasia Yakovleva
Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что профильные ведомства не принимают нужных мер в области воспитания молодежи, а выводы после инцидентов, связанных со стрельбой в учебных заведениях, так и не были сделаны. Об этом сообщает ТАСС.
"К сожалению, уроки из предыдущих трагедий не извлечены, выводы не сделаны. Как и прежде, при других подобных происшествиях в обществе возникают вопросы к правоохранительным органам. Это справедливо, но, к сожалению, приходится констатировать и то, что профильные государственные органы, которые уполномочены заниматься не только образовательным процессом, но и воспитанием нашей молодежи, по-прежнему не предпринимают достаточных мер по своему основному направлению деятельности", – заявил Бастрыкин.
Он уточнил, что неоднократно звучали призывы в сторону Минобрнауки и Минпросвещения, однако все осталось без результата.
20 сентября произошла трагедия в пермском вузе. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу.
Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.
По последним данным, в результате стрельбы пострадали 43 человека, погибли 6 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: