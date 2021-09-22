СК изучит порядок обеспечения безопасности в пермском вузе

17:10
Фото: AP/TASS/Dmitri Lovetsky
Следственный комитет России изучит порядок обеспечения безопасности в пермском вузе, где произошла стрельба, сообщает ТАСС, приводя слова официального представителя СК Светланы Петренко.
"Глава СК Александр Бастрыкин дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела. В том числе следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством", – сказала она.
Бастрыкин еще раз напомнил о необходимости тщательного изучения причин и условий, которые способствовали совершению данного преступления.
Петренко также уточнила, что молодого человека, устроившего стрельбу, направят на психолого-психиатрическую экспертизу.
"Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы. Кроме того, для оценки психического состояния фигуранта ему будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", – рассказала она.
Трагедия в пермском вузе случилась 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находилось около трех тысяч студентов.
Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.
Согласно последним данным, число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ увеличилось до 43 человек, погибли шесть человек.
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