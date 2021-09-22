Глава МВД присвоил специальные звания сотрудникам ДПС, обезвредившим стрелка в Перми

Фото: МВД России

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев присвоил очередные специальные звания инспекторам ДПС, которые обезвредили Тимура Бекмансурова, стрелявшего в пермском вузе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Отмечается, инспектор ДПС Константину Калинину досрочно получил звание "лейтенант полиции", а его напарнику Владимиру Макарову присвоили "капитана полиции" – на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Константина Калинина орденом Мужества. Также медаль от президента РФ получил Владимир Макаров, который организовал эвакуацию людей из университета.

Трагедия в пермском вузе случилась 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находилось около трех тысяч студентов.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Согласно последним данным, число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ увеличилось до 43 человек, погибли шесть человек.