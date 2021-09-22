Путин наградил полицейского, который обезвредил напавшего на вуз в Перми

12:20
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Владимир Путин наградил сотрудника ДПС, младшего лейтенанта Константина Калинина, который обезвредил стрелявшего в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Также президент РФ наградил медалью старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова, который организовал эвакуацию людей из вуза.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции. Медалью "За отличие в охране общественного порядка" Макарова Владимира Александровича – старшего лейтенанта полиции", – говорится в сообщении.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков лично поблагодарил Калинина. Он отметил, что действия Калинина и Макарова, который помогал эвакуировать людей из здания университета, позволили избежать еще большей трагедии.
Трагедия в учебном заведении произошла 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находилось около трех тысяч студентов.
Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.
13 пострадавших при стрельбе в университете остаются в больницах Перми
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: