Путин наградил полицейского, который обезвредил напавшего на вуз в Перми

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Владимир Путин наградил сотрудника ДПС, младшего лейтенанта Константина Калинина, который обезвредил стрелявшего в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Также президент РФ наградил медалью старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова, который организовал эвакуацию людей из вуза.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции. Медалью "За отличие в охране общественного порядка" Макарова Владимира Александровича – старшего лейтенанта полиции", – говорится в сообщении.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков лично поблагодарил Калинина. Он отметил, что действия Калинина и Макарова, который помогал эвакуировать людей из здания университета, позволили избежать еще большей трагедии.

Трагедия в учебном заведении произошла 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находилось около трех тысяч студентов.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.