Фальков лично поблагодарил остановившего стрельбу в Пермском университете полицейского

11:49
Фото: телеграм-канал "Правительство России"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков лично поблагодарил полицейского, который остановил стрельбу в Пермском государственном университете. Об этом сообщает телеграм-канал "Правительство России".
Фальков при личной встрече выразил благодарность младшему лейтенанту полиции Константину Калинину. Именно он остановил стрельбу в Пермском университете, которая произошла 20 сентября.
"Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция", – заявил Фальков.
Министр также отметил, что действия Константина Калинина и Владимира Макарова, который помогал эвакуировать людей из здания университета, позволили избежать еще большей трагедии.
ЧП произошло в Пермском государственном университете. Студент вошел в здание вуза и открыл огонь. В результате погибли шесть человек, 24 человека пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.
Стрелка обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин. Его коллега Владимир Макаров занялся эвакуацией студентов из здания университета.
Пострадавшие при стрельбе в Перми получат всю возможную помощь – Мишустин
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