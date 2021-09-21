Фальков лично поблагодарил остановившего стрельбу в Пермском университете полицейского

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков лично поблагодарил полицейского, который остановил стрельбу в Пермском государственном университете. Об этом сообщает телеграм-канал "Правительство России".

Фальков при личной встрече выразил благодарность младшему лейтенанту полиции Константину Калинину. Именно он остановил стрельбу в Пермском университете, которая произошла 20 сентября.

"Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция", – заявил Фальков.

Министр также отметил, что действия Константина Калинина и Владимира Макарова, который помогал эвакуировать людей из здания университета, позволили избежать еще большей трагедии.

ЧП произошло в Пермском государственном университете. Студент вошел в здание вуза и открыл огонь. В результате погибли шесть человек, 24 человека пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.

Стрелка обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин. Его коллега Владимир Макаров занялся эвакуацией студентов из здания университета.