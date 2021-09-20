Полицейского, обезвредившего стрелявшего студента в вузе Перми, наградят

16:36
Фото: телеграм-канал SHOT
Сотрудник ДПС Константин Калинин, который обезвредил стрелявшего студента в вузе Перми, будет награжден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный МВД.
"Сотрудника ДПС, обезвредившего нападавшего в вузе, планируется наградить", – сказали в ведомстве.
По информации МВД, первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС. В главное здание вошел младший лейтенант Константин Калинин, а его коллега Владимир Макаров занялся эвакуацией. На пути Калинин встретил вооруженного студента, который выстрелил в сотрудника полиции. Госавтоинспектор произвел ответный выстрел и ранил молодого человека. После чего Калинин обезвредил студента и стал оказывать ему первую помощь.
20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Позже нападавший был задержан.
По последним данным Минздрава, в результате происшествия шесть человек погибли, 24 человека пострадали.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Появились подробности задержания стрелявшего в Пермском университете
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