Родители стрелка из Перми рассказали об увлечениях сына

Утром 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета один из студентов устроил стрельбу. В результате ЧП шесть человек погибли, еще 24 пострадали. Сам стрелок также находится в больнице с ранениями, полученными при задержании. Родители студента до сих пор в шоке от произошедшего, при этом об увлечении сына оружием они знали. Вспоминаем подробности трагедии в Перми, а также рассказываем, что о подозреваемом говорят его родственники.



Фото: AP Photo

Оказал сопротивление при задержании

Трагедия в Перми произошла утром 20 сентября. Вооруженный молодой человек пришел в один из кампусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находилось около трех тысяч студентов.

Предполагается, что стрелок открыл огонь еще на пути к вузу. Об этом свидетельствует запись с камеры видеорегистратора одного из автомобилей, проезжавших мимо. На кадрах студент поднимает ружье, после чего пуля разбивает лобовое стекло. Стрелять он продолжит и на территории университета.

Задержать налетчика смог сотрудник ДПС младший лейтенант Константин Калинин. Вместе с напарником старшим лейтенантом полиции Владимиром Макаровым они первыми прибыли на место происшествия проверить информацию о стрельбе на территории ПГНИУ. Калинин рассказал, как ему удалось обезвредить стрелка. Его слова передает сайт "МВД Медиа".



о стрельбе. – Прим. ред. ), увидели, как из университета выбегают люди, была слышна стрельба. После чего напарник организовал эвакуацию людей, я побежал к главному входу… Забежал в здание, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лесенке. Я крикнул ему: "Бросай!" После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие.

Константин Калинин младший лейтенант полиции Мы с напарником выдвинулись проверять информацию (), увидели, как из университета выбегают люди, была слышна стрельба. После чего напарник организовал эвакуацию людей, я побежал к главному входу… Забежал в здание, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лесенке. Я крикнул ему: "Бросай!" После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие.

Калинин ответным огнем ранил злоумышленника, после чего принялся оказывать ему первую помощь. Стрелка доставили в медучреждение, его состояние оценивается как тяжелое, отмечают медики. Как передает Life.ru со ссылкой на источники, нападавшему якобы провели уже вторую операцию, однако стабилизировать его состояние пока не удается.



Фото: Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation via AP

В результате нападения погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, большинство из тех, кого госпитализировали, идут на поправку. Однако семерых раненых, находящихся в тяжелом состоянии, доставили в Москву. Утром 21 сентября спецборт МЧС с пострадавшими из Перми приземлился в аэропорту Внуково. Раненых сопровождали медики отряда Центроспас МЧС и Федерального центра медицины катастроф.

Вместе тем с 21 сентября региональные власти начнут выплаты семьям пострадавших и погибших. В память о них в городе организован стихийный мемориал: жители Перми несут цветы и свечи ко входу в вуз.

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Личность стрелявшего была установлена: им оказался студент первого курса юридического факультета ПГНИУ. Молодому человеку проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящий момент следствие собирает характеризующие материалы о подозреваемом.

Известно, что оружие студент приобрел в мае текущего года. Как уточнили в Росгвардии, им молодой человек владел на законных основаниях. На подозреваемого зарегистрировано охотничье оружие – гладкоствольное ружье Huglu калибра 12/76, сообщил председатель комитета по информационной политике Госдумы VII созыва Александр Хинштейн. Он отметил, что все документы на владение огнестрелом студент оформил еще до вступления в силу нового закона, ужесточающего медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия.



Фото: Следственный комитет Российской Федерации

"Что же он такое сделал..."

О мотивах своих действий студент ранее сообщил в соцсетях. Длинный пост был опубликован на его странице во "ВКонтакте", которая сейчас заблокирована.

Однако для родителей остается загадкой, почему их сын взялся за оружие. Отец студента заявил RT, что до сих пор находится в шоке от всего произошедшего.





отец подозреваемого Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал... Сначала мне позвонила мама моя, сказала, мол, так и так. Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросах. Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может.

При этом из всех увлечений сына он отметил только компьютер. "Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: "Почему ты гулять не ходишь?" – "Я не хочу гулять, я сижу за компьютером", – рассказал отец студента.

В то же время мать подозреваемого якобы подтвердила, что сын увлекся компьютерными играми. Об этом она рассказала в ходе допроса, передает Life.ru со ссылкой на источники.

"Он спокойный, заботливый, очень любит животных, особенно кошек. Я считаю, что у меня был идеальный ребенок, он во всем мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было", – приводит телеграм-канал LifeShot предполагаемые слова женщины на допросе.





из предполагаемых заявлений матери на допросе Я просто в шоке! Могу сказать, что сын всегда не любил людей. Общался только с определенным кругом лиц, не любил шумные места, любил больше спокойствие, тишину, побыть один дома.

По ее словам, отец хобби ребенка поддерживал: вместе они играли в видеоигры о войне. С возрастом увлечение оружием не прошло, и в 18 лет молодой человек приобрел огнестрел на скопленные деньги. Часть суммы на желанную покупку студенту дал отец, утверждает мать. Она же была против такого приобретения.