Родители стрелка из Перми рассказали об увлечениях сына

Утром 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета один из студентов устроил стрельбу. В результате ЧП шесть человек погибли, еще 24 пострадали. Сам стрелок также находится в больнице с ранениями, полученными при задержании. Родители студента до сих пор в шоке от произошедшего, при этом об увлечении сына оружием они знали. Вспоминаем подробности трагедии в Перми, а также рассказываем, что о подозреваемом говорят его родственники.



Трагедия в Перми произошла утром 20 сентября. Вооруженный молодой человек пришел в один из кампусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находилось около трех тысяч студентов.

Предполагается, что стрелок открыл огонь еще на пути к вузу. Об этом свидетельствует запись с камеры видеорегистратора одного из автомобилей, проезжавших мимо. На кадрах студент поднимает ружье, после чего пуля разбивает лобовое стекло. Стрелять он продолжит и на территории университета.

Задержать налетчика смог сотрудник ДПС младший лейтенант Константин Калинин. Вместе с напарником старшим лейтенантом полиции Владимиром Макаровым они первыми прибыли на место происшествия проверить информацию о стрельбе на территории ПГНИУ. Калинин рассказал, как ему удалось обезвредить стрелка. Его слова передает сайт "МВД Медиа".



Калинин ответным огнем ранил злоумышленника, после чего принялся оказывать ему первую помощь. Стрелка доставили в медучреждение, его состояние оценивается как тяжелое, отмечают медики. Как передает Life.ru со ссылкой на источники, нападавшему якобы провели уже вторую операцию, однако стабилизировать его состояние пока не удается.



Фото: Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation via AP