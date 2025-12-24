Два новых автобусных маршрута свяжут район Ховрино с подмосковными Химками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два новых пригородных маршрута свяжут станцию метро "Ховрино" с районом Левобережный в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На линии будут работать современные автобусы российского производства большого класса, которые оборудованы всем необходимым для комфортных и безопасных поездок всех категорий пассажиров", – цитирует пресс-служба заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Маршруты № 1344 и 1346, которые заменят областного перевозчика, будут работать по зональному тарифу – карту нужно будет прикладывать как на вход, так и на выход.

На всех направлениях будут доступны безлимитные абонементы "Единый" зоны "Пригород", при этом карта "Стрелка" работать не будет. Кроме того, обладатели льготных карт москвича или жителя Подмосковья смогут воспользоваться маршрутами бесплатно.



"Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах между Москвой и Подмосковьем также для льготных категорий жителей Московской области и лиц до 60 лет, с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах", – отметили в Дептрансе.



По словам Ликсутова, всего в текущем году Москву и Подмосковье связали 25 новых пригородных маршрутов.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 793 от 5-го микрорайона Солнцева до станции метро "Проспект Вернадского". Новый электробусный маршрут соединяет жилые кварталы с 5 станциями метро. На нем теперь работают 8 современных экологичных машин российского производства.

