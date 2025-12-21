Тестирование нового автобуса Citymax 9 началось в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Современный автобус ПАЗ Citymax 9 вышел в тестовом режиме на пригородные маршруты проекта "Москва – область". Он будет курсировать на западном и северо-западном направлениях, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Современный автобус среднего класса вмещает до 77 пассажиров. По результатам испытаний рассмотрим возможность его закупки для работы на других пригородных маршрутах", – рассказал Ликсутов.

Citymax 9 отлично подходит для узких улиц, по которым нельзя проехать на транспорте большого класса. Низкий пол в салоне автобуса имеет рекордную для данного класса машин площадь – 10 квадратных метров. Благодаря двум широким дверям пассажиры смогут заходить и выходить быстрее.

Сиденья и поручни в салоне прикрепили к боковой части кузова, чтобы они не мешали перемещаться, а специальная система "книлинг" позволит наклонять автобус в сторону дверей на остановках, чтобы облегчить посадку и высадку пассажиров.

Отдельное внимание было уделено доступности транспорта для маломобильных граждан. Специалисты сделали низкий вход в автобусы, без ступеней. Кроме того, в салоне имеются откидная аппарель, а также накопительная площадка с удобными поручнями и спецместом для инвалидной коляски.

Ранее новый тематический трамвай в честь театра "Современник" запустили на столичном маршруте А. Событие состоялось 19 декабря – в день рождения одного из основателей и художественного руководителя учреждения Галины Волчек.

Кроме того, некоторые маршруты на севере Москвы были скорректированы с 20 декабря. К примеру, маршруты № Т42 и 110 были объединены в один маршрут № 442. Электробусы начали курсировать от станции метро "Рижская" до станции метро "Сокол" через стадион "Динамо" и жилую застройку.