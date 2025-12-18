Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы могут увеличить до 5 тыс руб

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комиссия Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры предложила увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 5 тысяч рублей. Проект закона, опубликованный на сайте МГД, внесла председатель комиссии Сабина Цветкова.

Кроме того, могут начать штрафовать на 1 тысячу рублей за провоз без оплаты ручной клади, размер которой выше установленной нормы. Штраф предлагается ввести за каждое место ручной клади.

Предусматривается и поднятие штрафов до 1 тысячи рублей за провоз средств индивидуальной мобильности, размещение ручной клади на сиденьях в поездах, громкое прослушивание музыки без наушников.

Также предлагается штрафовать за бег по эскалаторам, проезд в пачкающей одежде и с предметами, которые могут испачкать пассажиров, использование музыкальных инструментов и звукоусилителей, не имея разрешения руководства метрополитена.

Предложение обсудят на заседании комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 декабря.

Ранее сообщалось, что россиян могут оштрафовать за перевозку зимнего инвентаря без чехла в общественном транспорте. Сама по себе поездка с лыжами и сноубордом регулируется правилами перевозки багажа и законом не запрещена.

Риск получить штраф появляется, когда инвентарь с открытыми острыми частями превышает установленные габариты и за него не оплачено дополнительное место.

