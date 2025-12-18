18 декабря, 13:09Транспорт
Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте Москвы могут увеличить до 5 тыс руб
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Комиссия Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры предложила увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 5 тысяч рублей. Проект закона, опубликованный на сайте МГД, внесла председатель комиссии Сабина Цветкова.
Кроме того, могут начать штрафовать на 1 тысячу рублей за провоз без оплаты ручной клади, размер которой выше установленной нормы. Штраф предлагается ввести за каждое место ручной клади.
Предусматривается и поднятие штрафов до 1 тысячи рублей за провоз средств индивидуальной мобильности, размещение ручной клади на сиденьях в поездах, громкое прослушивание музыки без наушников.
Также предлагается штрафовать за бег по эскалаторам, проезд в пачкающей одежде и с предметами, которые могут испачкать пассажиров, использование музыкальных инструментов и звукоусилителей, не имея разрешения руководства метрополитена.
Предложение обсудят на заседании комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 декабря.
Ранее сообщалось, что россиян могут оштрафовать за перевозку зимнего инвентаря без чехла в общественном транспорте. Сама по себе поездка с лыжами и сноубордом регулируется правилами перевозки багажа и законом не запрещена.
Риск получить штраф появляется, когда инвентарь с открытыми острыми частями превышает установленные габариты и за него не оплачено дополнительное место.