Плакаты с правилами перевозки велосипедов и самокатов разместили в транспорте Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники Дептранса разместили в московском транспорте плакаты с правилами перевозки средств индивидуальной мобильности и велосипедов, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также работники ведомства запустили специальные аудиосообщения, напоминающие об этих правилах. Их можно будет услышать в вестибюлях и на эскалаторах всех станций московского метро, сообщается в телеграм-канале департамента. Кроме того, был создан видеоролик, посвященный нормам поведения в транспорте.

В Дептрансе напомнили жителям и гостям столицы, что ездить на велосипедах и самокатах в метро, на МЦК, МЦД и по их переходам запрещается. Также в правилах указано, что в метро их можно провозить только в качестве багажа, при этом лучше помещать их в защитные чехлы.

"Мы повышаем безопасность поездок в городском транспорте по поручению Сергея Собянина. Разместили более 200 плакатов с правилами поведения и перевозки велосипедов и самокатов. Продолжим публиковать больше информации в местах, где это необходимо", – отметил Ликсутов.

Нарушители данных правил будут оштрафованы на 2 000 рублей.

Ранее мэр Москвы рассказал, что власти столицы не собираются вводить запрет на езду на электросамокатах по тротуарам, но намерены сильнее контролировать эту сферу. В настоящее время мониторингом занимаются полицейские и городские службы.