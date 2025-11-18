Верховный суд: неверный адрес водителя не снимает ответственность за неуплату штрафа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неверный адрес проживания водителя в карточке учета автомобиля не является уважительной причиной для неуплаты штрафа, выписанного по данным камер видеофиксации, разъяснил пленум Верховного суда России в проекте постановления "Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа".

Пленум ВС уточняет, что это касается случаев, когда постановление о штрафе было отправлено по адресу, указанному в базе данных транспортного средства, а не по актуальному месту жительства водителя.

Верховный суд постановил, что это обстоятельство не освобождает гражданина от ответственности за просрочку платежа по статье 20.25 КоАП РФ ("Неуплата административного штрафа"), если он своевременно не уведомил госорганы о смене адреса.

Россиянам пояснили, что надлежащим извещением в таком случае "может считаться извещение такого лица по адресу места жительства <…>, содержащемуся в регистрационных данных транспортного средства, если <…> отсутствовали сведения о том, что физическое лицо имеет иное место жительства".

В проекте документа также отмечается, что, поскольку за правонарушения, зафиксированные камерами, не может быть назначен арест, такие дела о неуплате штрафа должны быть рассмотрены судом в течение двух месяцев. Уточняется, что проект постановления в настоящее время дорабатывается редакционной комиссией.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд России допустил возможность привлечения виновника ДТП одновременно к административной и уголовной ответственности. Основанием стало решение по делу водителя, чье нарушение ПДД привело к гибели одного человека и легким травмам другого.