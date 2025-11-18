Парковка для многодетных семей в России может стать бесплатной

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парковка на всех платных стоянках в России может стать бесплатной для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, передает ТАСС.

Соответствующая инициатива предлагает корректировку закона "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Согласно новым нормам, будет запрещено взимать плату за использование платных парковок с одного транспортного средства, которое находится в собственности одного из родителей многодетной семьи. Детали реализации этой льготы должны быть определены правительством.

По словам Слуцкого, при разработке закона парламентарии опирались на успешный опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где уже действуют соответствующие нормы.

"К сожалению, в большинстве субъектов страны подобные льготы отсутствуют. Число многодетных семей в России уже превысило 2,5 миллиона, большая часть из них живет далеко за пределами столицы и города на Неве. Если мы действительно хотим укреплять институт семьи, то ситуацию нужно менять", – отметил депутат.

Он также обратил внимание на значительные траты многодетных семей, которые включают одежду, питание, образование детей, коммунальные услуги и транспорт.

"В этих, мягко говоря, стесненных условиях им ко всему прочему приходится сталкиваться с расходами, которых легко можно было бы избежать. Один из них – оплата парковки", – добавил лидер ЛДПР.

В качестве еще одной инициативы по улучшению условий жизни для семей с несколькими детьми им ранее предложили выдавать бесплатные квартиры. Как уточнила автор идеи, президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова, эта категория граждан особенно нуждается в поддержке от правительства.

Реализация данного проекта, по ее мнению, смогла бы замотивировать стать родителями повторно тех, кто пока не имеет такой возможности. Также это могло бы помочь в преодолении демографических сложностей в стране.