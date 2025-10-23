Путин заявил о необходимости появления в России нормы на многодетные семьи

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Многодетные семьи должны стать нормой в России, заявил Владимир Путин, выступая на Совете при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране", – высказался глава государства.

Он обратил внимание на то, что все больше россиян стремятся к тому, чтобы их семьи состояли из нескольких детей.

Вместе с тем президент отметил значимость сохранения этнокультурного многообразия российского общества, поскольку демографические проблемы можно решить, по его мнению, только путем развития внутреннего демографического потенциала, поддержки всех коренных народов страны, укрепления традиций больших семей и реализации программ по возвращению на родину русских и русскоязычных граждан.

"В этом залог нашего будущего – сохранение этнокультурного баланса российского общества, прочности нашего суверенитета", – подчеркнул Путин.

Некоторые страны, продолжил он, пытаются решить проблему низкой рождаемости через неконтролируемую и хаотичную миграцию, что создает внутренние политические риски. В частности, они жертвуют своей идентичностью и культурной самобытностью. Однако Россия выбрала иной путь.

"Наш выбор однозначен – это всемерная поддержка семьи", – указал российский лидер.

На этом же заседании Путин призвал государство сделать все необходимое, чтобы рождение ребенка не ухудшало положение семей в стране. По его словам, нужно прийти к тому, чтобы люди стремились стать родителями и хотели реализоваться в воспитании детей, а также были уверены в том, что правительство окажет в нужный момент поддержку и "подставит плечо".

При этом президент сделал акцент на том, что в вопросе рождения ребенка "не может и не должно быть" никакого давления.