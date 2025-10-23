Путин: нужно сделать все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало положение семей

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Государство должно сделать все необходимое, чтобы рождение ребенка не ухудшало положение семьи, заявил Владимир Путин в рамках Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Он отметил, что нужно прийти к тому, чтобы люди стремились стать родителями и хотели реализоваться в воспитании детей, а также были уверены в том, что государство окажет в нужный момент поддержку и "подставит плечо".

Вместе с тем президент указал, что в этом вопросе "не может и не должно быть" никакого давления. По мнению Путина, важно развивать и поддерживать "внутренний настрой", чтобы стремление к многодетности стало превалировать в общественном сознании.

"Решение о рождении ребенка, безусловно, частное, личное дело каждого человека, каждой семьи", – подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что поддержка семей и создание условий для того, чтобы в стране рождалось как можно больше детей, является важнейшим направлением всех национальных проектов и стратегических планов развития РФ. Он отметил, что в этом деле необходима консолидация государства, бизнеса, служителей различных традиционных религий и общества, а также поддержка со стороны СМИ.

