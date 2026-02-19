Суд в Москве на полгода продлил арест блогеру Маркаряну

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Суд в Москве на 6 месяцев продлил арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Под стражей он пробудет до 9 августа, говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Как уточняет РИА Новости, на продлении ареста настаивал прокурор. Сам Маркарян заявил, что не был заранее уведомлен о заседании и узнал о нем из новостей. При этом он выразил готовность слушать дело по существу.

Ранее суд получил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке в связи с тем, что обвиняемый признал вину и согласился с обвинением. Это предполагает рассмотрение дела без изучения доказательств и может повлечь более мягкое наказание. Суд продолжит рассмотрение дела 5 марта.

Маркаряна задержали 23 августа прошлого года. По данным следствия, он опубликовал кадры с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества. Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.

В ноябре Невский районный суд Санкт-Петербурга предписал Маркаряну выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Согласно материалам дела, блогер опубликовал видео, в котором рассказал о свойствах определенного психотропного вещества, описывая его как стимулятор физической и умственной активности.