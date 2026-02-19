Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 13:25

Шоу-бизнес

Суд в Москве на полгода продлил арест блогеру Маркаряну

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Суд в Москве на 6 месяцев продлил арест блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Под стражей он пробудет до 9 августа, говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Как уточняет РИА Новости, на продлении ареста настаивал прокурор. Сам Маркарян заявил, что не был заранее уведомлен о заседании и узнал о нем из новостей. При этом он выразил готовность слушать дело по существу.

Ранее суд получил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке в связи с тем, что обвиняемый признал вину и согласился с обвинением. Это предполагает рассмотрение дела без изучения доказательств и может повлечь более мягкое наказание. Суд продолжит рассмотрение дела 5 марта.

Маркаряна задержали 23 августа прошлого года. По данным следствия, он опубликовал кадры с негативными высказываниями в адрес защитников Отечества. Правоохранители также хотели проверить его на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и госвласти.

В ноябре Невский районный суд Санкт-Петербурга предписал Маркаряну выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков. Согласно материалам дела, блогер опубликовал видео, в котором рассказал о свойствах определенного психотропного вещества, описывая его как стимулятор физической и умственной активности.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика