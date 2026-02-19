Путин заявил, что за небольшие преступления не нужно сразу "запирать за решетку"

Фото: kremlin.ru

Арест по обвинению в небольших правонарушениях не всегда обоснован. Такое мнение высказал Владимир Путин на совещании судей.

"Прошу держать вопрос об обоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ходе предпринимательской и иной экономической деятельности”, – заявил президент.

Путин также процитировал фразу из фильма "Место встречи изменить нельзя" о том, что "вор должен сидеть в тюрьме", однако, уточнил он, "есть нюансы". По его словам, за небольшие правонарушения сразу "запирать человека за решетку" не всегда является обоснованным решением, "самое главное – чтобы наказание было неизбежным".

"А вот вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание, – это как раз ваш вопрос", – обратился глава государства к судьям.

Ранее Путин назначил судей районных, арбитражных, военных и других судов в 66 регионах РФ. Кадровые изменения коснулись Пермского и Приморского края, Иркутской, Курской, Новосибирской, Оренбургской областей и других субъектов страны.

Кроме того, были заменены представители главы государства в квалификационных коллегиях судей в Запорожской и Владимирской областях, Башкирии и Чукотском автономном округе.