19 февраля, 15:09

Политика
TWZ: военные учения РФ и КНР могут осложнить планы США в отношении Ирана

Учения РФ и КНР могут помешать планам США в отношении Ирана – СМИ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начались в районе порта Бендер-Аббас. Они могут осложнить планы США в отношении Исламской Республики, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The War Zone (TWZ).

По данным СМИ, учения были организованы из-за усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке. Подразделения отрабатывают тактическую готовность и координацию действий.

"Республика на протяжении 47 лет сталкивается с угрозами, шумом, пропагандой и присутствием внерегиональных сил", – указал командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Шахрам Ирани.

Как считают эксперты, маневры не несут военной угрозы для США, однако из-за них возникают риски для американской армии, в том числе для авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. Издание добавило, что российские и китайские корабли в зоне потенциальных операций ограничивают свободу действий Вашингтона.

Ранее СМИ сообщили, что армия США готовится к затяжной военной операции в Иране. Она может продлиться в течение нескольких недель. При этом Вашингтон ожидает и ответных действий со стороны Тегерана, что приведет к серии взаимных ударов.

Журналисты подчеркнули, что Штаты начали наращивать военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году. В последние дни Пентагон перебросил в регион дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 и F-22.

Новости мира: США могут нанести удар по Ирану в выходные

