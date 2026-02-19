Макрон признался в излишней самоуверенности и своих ошибках

Фото: ТАСС/AP/Virginia Mayo

Президент Франции Эммануэль Макрон признался в своих больших ошибках, которые он совершал, когда был излишне самоуверен. Об этом глава страны рассказал каналу Brut India.

"Как лидер вы должны понимать, что каждый раз, когда кто-то дает вам эту уверенность, это доверие, я имею в виду, это ваша ответственность", – отметил он.

Однако Макрон не уточнил, о каких именно ошибках говорил. По мнению французского лидера, проблема такой самоуверенности способна проявиться во время речи, когда спикер считает, что он может говорить все, но затем оказывается, что часть его речи была понята неправильно.

Как отметил Макрон, когда человек чрезмерно самоуверен, он оказывается менее чувствителен к тому, как другие воспримут его слова.

Ранее Макрон оставил в одиночестве супругу Брижит на выходе из самолета в Индии. После того как двери лайнера открылись, глава страны показался на выходе, потом резко вернулся в салон, из-за чего его жена осталась одна у открытого люка. Через некоторое время он снова вышел из самолета и начал спуск по трапу вместе с супругой.

