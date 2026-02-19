Оттепель придет в Московский регион в День защитника Отечества

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оттепель ожидается в Московском регионе в День защитника Отечества, 23 февраля. Температура в этот день может составить от минус 4 до плюс 1 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Как отметил собеседник агентства, такие же значения возможны и днем во вторник, 24 февраля. По словам синоптиков, оттепель придет из-за облачной погоды, небольших осадков и южного ветра, скорость которого достигнет 4–9 метров в секунду. При этом ночью столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.

"Также предварительные прогнозы пока фиксируют, что и в среду, 25 февраля, воздух в Москве может прогреться до плюс 1 градуса", – говорится в сообщении.

В субботу, 21 февраля, метеорологи прогнозируют около минус 10–12 градусов ночью, а днем воздух прогреется до минус 3–5 градусов. Кроме того, они предупредили, что небольшой снег сохранится. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 6–11 метров в секунду. Однако местами он поднимется до 15 метров в секунду.

Ночью в воскресенье, 22 февраля, температура составит 9 градусов мороза в столице. Днем может быть небольшой снег, а столбики термометров покажут от минус 2 до минус 4 градусов.

Ранее синоптик Николай Терешонок сообщил, что весна в Центральной России может наступить раньше климатической нормы в 2026 году. Устойчивое повышение среднесуточной температуры выше 0 градусов ожидается к середине марта, а полное схождение снежного покрова, по его словам, вероятно к концу того же месяца.

