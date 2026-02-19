Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 15:49

Общество

Оттепель придет в Московский регион в День защитника Отечества

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оттепель ожидается в Московском регионе в День защитника Отечества, 23 февраля. Температура в этот день может составить от минус 4 до плюс 1 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Как отметил собеседник агентства, такие же значения возможны и днем во вторник, 24 февраля. По словам синоптиков, оттепель придет из-за облачной погоды, небольших осадков и южного ветра, скорость которого достигнет 4–9 метров в секунду. При этом ночью столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов.

"Также предварительные прогнозы пока фиксируют, что и в среду, 25 февраля, воздух в Москве может прогреться до плюс 1 градуса", – говорится в сообщении.

В субботу, 21 февраля, метеорологи прогнозируют около минус 10–12 градусов ночью, а днем воздух прогреется до минус 3–5 градусов. Кроме того, они предупредили, что небольшой снег сохранится. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 6–11 метров в секунду. Однако местами он поднимется до 15 метров в секунду.

Ночью в воскресенье, 22 февраля, температура составит 9 градусов мороза в столице. Днем может быть небольшой снег, а столбики термометров покажут от минус 2 до минус 4 градусов.

Ранее синоптик Николай Терешонок сообщил, что весна в Центральной России может наступить раньше климатической нормы в 2026 году. Устойчивое повышение среднесуточной температуры выше 0 градусов ожидается к середине марта, а полное схождение снежного покрова, по его словам, вероятно к концу того же месяца.

"Роскосмос" показал кадры циклона "Валли"

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика