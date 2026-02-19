Волонтер Торгашина: тепловизор выявлял светящиеся точки в тайге, где пропали Усольцевы

Фото: телеграм-канал "КГКУ "Спасатель"

В тайге Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, дроны с тепловизором фиксировали светящиеся точки. Об этом в беседе с порталом NSG24.ru рассказала волонтер Светлана Торгашина.

"Нужно было, чтобы они подали хоть какой-то сигнал. Там слышимость очень хорошая, если бы был сигнал, мы бы обязательно его услышали", – сказала Торгашина.

Уточняется, что в первые дни поисков были запущены беспилотники, указавшие на движение в лесу. Также использовались дроны с голосовым сообщением.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно 2 октября 2025 года. По данным следствия, в конце сентября они отправились в поход к горе Буратинка, однако связь с ними пропала.

Крупномасштабные поиски семьи были прекращены 12 октября. Впоследствии работа велась только в режиме точечных проверок на отдельных участках.

Председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев сообщил, что поиски возобновят весной. По его словам, на горе остался курумник площадью 1,6 на 2,5 километра, который еще не обследовали. Это будет главной задачей отряда, когда растает снег.

В конце января 2026-го спасатели провели повторные поиски.