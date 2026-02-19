Форма поиска по сайту

19 февраля, 14:35

Культура

В Москве отреставрировали панно с портретом Германа Гессе

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

В Москве завершена реставрация панно с портретом Германа Гессе на Саввинской набережной. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Изображение вырезано прямо в слоях штукатурки. Панно в 2008 году создал на фасаде общежития фабрики "Московский шелк" португальский художник Алешандре Фарту, который работает под псевдонимом Vhils.

"Отношение к уличному искусству очень сильно изменилось, его научились ценить и сохранять. Первоначально работа с портретом Германа Гессе считалась нелегальной, но настолько полюбилась горожанам, что ее решено было сохранить и восстановить", – цитирует Кузнецова портал мэра и правительства столицы.

Восстановительные работы было решено начать, так как панно находилось в аварийном состоянии: оно стало бледным, штукатурка осыпалась, а также была поражена грибком. После осмотра выяснилось, что около 60% покрытия требовало обновления. Реставрацией занимались в том числе члены Союза художников России Михаил Пилюгин и Георгий Мясников.

Для начала специалисты убрали поврежденные фрагменты и укрепили остальные. На стену нанесли гидрофобный состав и грунтовку. Чтобы фактура и цвет были такими же, как изначально, раствор и пигменты замешивались вручную. Штукатурка наносилась слоями, резьбу делали по сырому раствору, чтобы повторить оригинальную технику художника. Использовались при этом самые простые инструменты: деревянные лопатки, шпатели и ножи.

В итоге линии панно получились четкими. Теперь работа без дополнительных вмешательств может сохраниться на 5 лет и больше.

Для сохранения произведения специалисты разработали проект по переносу фрагмента стены. Его восстановили, защитили от внешнего воздействия и установили рядом архитектурную подсветку. Перемещали эту часть очень осторожно.

Панно считается важной частью культурного ландшафта столицы и одной из ранних знаковых работ художника Vhils. В 2012 году его включили в программу фестиваля "Лучший город Земли". Снова увидеть панно можно будет ближе к лету.

Министерство культуры России в 2025 году заключило контракт на 19,6 миллиона рублей с ГК "ЕКС" на проведение реставрации в Мавзолее Ленина. Его общая площадь составляет почти 3,2 тысячи квадратных метров. Он состоит из 3 этажей, включая подземный. Контракт заканчивается 19 июня 2027 года.

Экспертиза оценила техническое состояние здания как ограниченно работоспособное. Однако кирпичные части стен малых коллекторов и спусков в подтрибунные помещения вдоль оси "Г" были признаны аварийными.

