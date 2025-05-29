Минкультуры РФ заключило контракт на реставрацию Мавзолея Ленина

Фото: ТАСС/Олег Елков

Министерство культуры России заключило контракт на 19,6 миллиона рублей с ГК "ЕКС" на проведение реставрации в Мавзолее Ленина, следует из данных портала госзакупок.

Контракт заканчивается 19 июня 2027 года.

"Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Мавзолей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина", 1929–1930 годов, расположенного по адресу город Москва, Красная площадь (противоаварийные работы, реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию)", – говорится в сообщении.

Общая площадь мавзолея составляет почти 3,2 тысячи квадратных метров. Он состоит из трех этажей, включая один подземный. Согласно экспертизе, которая была проведена в 2024 году, к основным видам повреждений относятся:



смещение наружных облицовочных плит из природного камня и отхождение их от конструкции несущей стены;

биопоражения на стенах и плитах покрытия из-за недостаточной вентиляции;

подвижки конструкций каркаса, о чем говорят разрывы маяков, которые установили в 2012–2013 годах;

шелушение окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия.

Техническое состояние здания оценили как ограниченно работоспособное. Однако кирпичные части стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси "Г" оцениваются как аварийные.

Мавзолей Ленина – памятник-усыпальница у Кремлевской стены на Красной площади Москвы. В траурном зале установлен саркофаг с бальзамированным телом основателя Советского государства.

Ранее сообщалось, что в день 155-летия со дня рождения Ленина туристы со всего мира собрались у мавзолея на Красной площади. Интерес к его личности не ослабевает – его труды изучают, памятники сохраняют.

В мавзолее продолжается работа специалистов, а споры о возможном погребении Ленина все еще остаются актуальными. Узнать о последних годах его жизни можно на выставке в Историческом музее: она будет работать до 18 августа.