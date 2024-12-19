Путин назвал чрезвычайно чувствительным вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

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Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что вопрос выноса из Мавзолея тела Владимира Ленина является чрезвычайно чувствительным и острым.

При этом глава государства допустил, что когда-нибудь российское общество может прийти к необходимости захоронения тела политика.

"Но сегодня, особенно сегодня, в России мы не должны принимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество", – подчеркнул президент.

Ранее партия "Коммунисты России" призвали лишить главу ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата из-за предложения захоронить Ленина. Представитель фракции ЛДПР объяснил это якобы желанием самого лидера большевиков быть похороненным рядом с матерью на Волковском кладбище в Петербурге.

Однако коммунисты указали на противоречие этого предложения курсу на консолидацию общества в период СВО. В партии добавляли, что вопрос о месте захоронения Ленина давно решен, включая родных политика.