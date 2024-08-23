Экс-премьер РФ Степашин считает, что Мавзолей Ленина нужно оставить

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Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади сейчас можно сравнить с музеем, смысла в его сносе нет, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

"Я считаю, что сейчас мавзолей – это музей как Кунсткамера в Петербурге. Там его облик (Ленина. – Прим. ред.) остался на 80%, фактически это уже не Ленин лежит, а мумия. Люди ходят, смотрят на него. Людям просто интересно посмотреть", – отметил он в беседе с ТАСС.

В 1990-е годы Степашин отговорил Бориса Ельцина от закрытия мавзолея. Также он подчеркнул, что вопрос с захоронением тела Ленина надо было решать в 1991 году. Однако сейчас, по его словам, другой мир и население, поэтому смысла в этом также нет.

Однако он посчитал неправильным существование некрополя у Кремлевской стены. Так, территория площади обычно используется для общественных гуляний, но могилы и кладбища находятся там "не по-людски", добавил собеседник.

"Придет время, может быть, уже, когда меня не будет на этом свете, где-то дадут место для замечательных выдающихся людей, которые замурованы в Кремлевской стене. Там, правда, есть и не очень хорошие люди, но много великих", – заключил он.

Ранее партия "Коммунисты России" призвали лишить главу ЛДПР Леонида Слуцкого депутатского мандата из-за предложения захоронить Ленина. Представитель фракции ЛДПР объяснил это якобы желанием самого лидера большевиков быть похороненным рядом с матерью на Волковском кладбище в Петербурге. Однако коммунисты указали на противоречие этого предложения курса на консолидацию общества в период СВО. В партии добавляли, что вопрос о месте захоронения Ленина давно решен, включая родных Ильича.

Первая церемония захоронения у Кремлевской стены в Советской России состоялась в ноябре 1917 года. Последнее захоронение в некрополе было сделано 13 марта 1985 года – там похоронили генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. Всего у Кремлевской стены погребены более 400 человек. Известны имена или фамилии только 246 из них.

