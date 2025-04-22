В день 155-летия со дня рождения Ленина туристы собрались у Мавзолея

В день 155-летия со дня рождения советского революционера Владимира Ленина туристы со всего мира вновь собрались у Мавзолея на Красной площади. Интерес к личности вождя пролетариата не ослабевает – его труды изучают, памятники сохраняют.

В Мавзолее продолжается работа специалистов, а споры о возможном погребении Ленина все еще остаются актуальными. Тем, кто хочет больше узнать о последних годах его жизни, открыта выставка в Историческом музее – она будет работать до 18 августа 2025 года.

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