Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 12:30

Город

В день 155-летия со дня рождения Ленина туристы собрались у Мавзолея

В день 155-летия со дня рождения Ленина туристы собрались у Мавзолея

"Мой район. Новости": в Тропарево-Никулине установили новое оборудование для КТ и МРТ

"Мой район. Новости": в Косино-Ухтомском начали заселять новостройки по реновации

Москвичам напомнили о штрафах за неправильную аренду самокатов

Главврач ГКБ им Буянова расскзал об оснащении флагманского медцентра на базе больницы

Прощание со скульптором Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя

"Культура за 100 секунд": выставка Symbiosis. Vol. 1 стартует в VS Gallery

"Это Москва. Инфраструктура": тайны семи холмов

Школьники смогут на практике узнать о разных профессиях в столичных колледжах

В Москве приспустили флаг в память о Папе Римском

В день 155-летия со дня рождения советского революционера Владимира Ленина туристы со всего мира вновь собрались у Мавзолея на Красной площади. Интерес к личности вождя пролетариата не ослабевает – его труды изучают, памятники сохраняют.

В Мавзолее продолжается работа специалистов, а споры о возможном погребении Ленина все еще остаются актуальными. Тем, кто хочет больше узнать о последних годах его жизни, открыта выставка в Историческом музее – она будет работать до 18 августа 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика