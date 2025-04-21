Выставка "1 418 дней. К 80-летию Великой Победы" откроется в Третьяковской галерее

В Третьяковской галерее 22 апреля откроют выставку "1 418 дней. К 80-летию Великой Победы". Организаторы постарались передать не только хронику событий, но и силу эмоций, которые испытывали их участники.

Работы подобрали из фондов Третьяковки. Гостей ждут пять разделов. Это более 250 произведений, которые бережно хранили все эти годы и теперь собрали в тематические композиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.