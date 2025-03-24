Культбригада Москонцерта выступила в госпитале для участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Культбригада Москонцерта в День воссоединения Крыма с Россией выступила с программой "Мы вместе!" в московском госпитале, в котором проходят лечение участники СВО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для бойцов прозвучали знакомые композиции и инструментальные сочинения в исполнении заслуженной артистки Башкирии Елены Гусаровой, лауреата международных конкурсов Валентина Суходольца, лауреата первой премии международного юношеского конкурса имени Чайковского Анастасии Ушаковой и лауреата премии "Шансон года" Яна Марти.

Закончилось выступление коллективным исполнением песни "День Победы". Концерт провела актриса Московского театра поэтов Анна Чепенко.

Во время выступления артисты стремились создать атмосферу тепла, радости и единения, а также напомнить военнослужащим, что их мужество и самоотверженность вызывают уважение и благодарность.

Ранее культбригада Москонцерта побывала в Курске. Артисты Татьяна Сорокина и Сергей Борзов провели творческие встречи с участниками документально-театрального проекта "Народная история. Непокоренный Курск". Кроме того, в расположении воинской части прошел концерт.