Культбригада "Москонцерта" дала концерты в Курске и санатории "Горки"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Культбригада "Москонцерта" 30 и 31 января побывала в Курсе в рамках документально-театрального проекта "Народная история. Непокоренный Курск", приуроченного к 80-летию Победы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Артисты Татьяна Сорокина и Сергей Борзов поучаствовали в творческих встречах с участниками проекта, курянами и волонтерами. Военнослужащим 155-й бригады морской пехоты передали икону Целителя Пантелеймона.

В честь этого в расположении воинской части прошел концерт. Военных порадовали артисты, которых неоднократно встречали в Волновахе во время выездов культбригады в ДНР.

Также 5 февраля артисты выступили для военнослужащих, проходящих реабилитацию в подмосковном санатории Минобороны РФ "Горки". Исполнителей приветствовали аплодисментами.

Почетного деятеля искусств Москвы Ирину Суханову, а также Илью Ушуллу, Александра Гладкова и Ирину Павлихину там хорошо знают, поскольку за два года проведения СВО "Москонцерт" и санаторий стали друзьями. Кроме того, для многих военных впервые представилась возможность после концерта посидеть за чашкой чая с любимыми исполнителями во время реабилитации в "Горках".

Боец штурмового отряда Андрей, который служил в Харькове и Белгороде, подошел к артистам, чтобы сделать памятную фотографию. По его словам, он был далек от искусства и обычно не посещал концерты, но отныне будет стараться уделять им больше внимания. Андрей высоко оценил вокал Ирины Сухановой, который помог ему впервые открыться в музыке.

Военнослужащий из Клина Никита похвалил репертуар исполнителей и поблагодарил их за встречу. В числе зрителей также были военные из Сыктывкара, Великого Новгорода, Люберец, Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

Между тем в "Москонцерт Холле" 8 февраля пройдет премьера спектакля "Штабной писарь". Гости увидят философскую притчу о доблести, поиске жизни и природе человека.

Сюжет основан на реальной истории участника СВО Николая Чернобровкина, удостоенного почетных наград "Орден мужества" и "За отличие в службе" второй степени. Показы также запланированы на 9 и 21 февраля, а также 14 марта. Продолжительность постановки составляет 1 час 50 минут.