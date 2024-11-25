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25 ноября, 17:45

Общество

Музыкант Владимир Кристовский посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

Музыкант Владимир Кристовский посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

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Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова посетил солист группы Uma2rman Владимир Кристовский. Для артиста провели экскурсию по центру, показали, насколько быстро и удобно организован процесс сбора и подготовки документов. Музыкант пообщался с военнослужащими, которые уже подписали контракты.

Особое внимание Кристовский обратил на спокойствие и тишину в пункте, отсутствие очередей, а также на культурное обслуживание. По его словам, все автоматизировано, что делает процесс еще более удобным и эффективным.

Пункт работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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