Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, который будет действовать до 28 ноября. На улице очень скользко, и синоптики рекомендуют быть осторожными. На смену гололедице придет небольшой снег.

В понедельник, 25 ноября, Москва будет находиться под влиянием антициклона, что приведет к росту атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба и отсутствию существенных осадков. Температура днем достигнет минус 2 градусов. Вечером ожидается небольшое похолодание до минус 4–5 градусов.

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