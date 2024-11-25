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25 ноября, 14:15

Общество

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве

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В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, который будет действовать до 28 ноября. На улице очень скользко, и синоптики рекомендуют быть осторожными. На смену гололедице придет небольшой снег.

В понедельник, 25 ноября, Москва будет находиться под влиянием антициклона, что приведет к росту атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба и отсутствию существенных осадков. Температура днем достигнет минус 2 градусов. Вечером ожидается небольшое похолодание до минус 4–5 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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