ВЦИОМ: россияне предпочитают литературу новостям и соцсетям

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Более 85% опрошенных россиян получают информацию и знания из литературы, в то время как 37% респондентов предпочитают читать новости и социальные сети, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лишь 29% респондентов отдали предпочтение новостям и новостным статьям, а блоги выбрали 22% опрошенных.

Около 40% россиян читают художественные произведения, а каждый третий россиянин в течение последней недели читал профессиональную, научную или научно-познавательную литературу. 27% участников опроса предпочитают исторический жанр литературы, 24% – научную и профессиональную литературу, 22% – классическую, и столько же – фантастику и фэнтези.

Как отметило большинство респондентов (57%), чаще они читают для саморазвития. Однако 40% россиян заявили, что делают это для удовольствия и развлечения. Еще 23% читают по работе или учебе.

Между тем исследование сервиса для онлайн-чтения книг выявило, что 42% опрошенных хотели бы прочитать фанфики по "Алым парусам" Александра Грина, 41% – "Евгению Онегину" Александра Пушкина и "Вечерам на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, 40% – "Мастеру и Маргарите" Михаила Булгакова.

Из зарубежной классики лидерами опроса стали "Гордость и предубеждение" Джейн Остин (51%), "Унесенные ветром" Маргарет Митчел (47%), "Граф Монте-Кристо" Александра Дюмы (43%).