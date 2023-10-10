Оруэлл и Достоевский стали самыми популярными писателями у россиян

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Чаще всего россияне отдают предпочтение таким писателям, как Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Федор Достоевский и Джордж Оруэлл. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "СберУниверситета".

Согласно опросу, большинство граждан РФ читают от семи до 12 книг в год.

При этом в последний год 37% респондентов стали читать больше, а меньше – 16%. При этом 78% опрошенных заявили, что хотели бы читать больше.

"Образовательную литературу предпочитает наибольшая часть респондентов – 56%. Художественную читают 44%, причем женщины ее выбирают чаще, тогда как мужчины больше предпочитают научную/научно-популярную и техническую литературу", – говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос о причинах чтения, 62% респондентов уточнили, что делают это для личного развития. 38% считают, что чтение является отдыхом и развлечением.

После исследования выяснилось, что около 48% граждан чаще читают бумажные книги. 75% опрошенных отдадут предпочтение бумажному формату, если будет выбор между ним и электронной книгой.

Ранее стало известно, что более тысячи произведений мировой литературы попали в библиотеку "Московской электронной школы" (МЭШ). Они расширят возможности учащихся для подготовки к урокам и самостоятельного чтения, уточнили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.



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