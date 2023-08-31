Собянин: школьники помогут Главархиву Москвы исследовать уникальные документы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Учащиеся в столичных школах и колледжах узнают, как работать с уникальными документами. Главархив Москвы запустит соответствующий образовательный проект в сентябре. Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, у ребят появится возможность изучить личные дела известных студентов и преподавателей Московского Императорского университета с 1782 по 1917 год.

"В университете учились поэт и дипломат Федор Тютчев и режиссер Евгений Вахтангов. А историк Василий Ключевский прошел долгий путь от студента до заслуженного профессора вуза", – говорится в публикации мэра столицы.

После изучения исторических материалов ребята подготовят видеоролики об известных личностях, которые после одобрения комиссии станут частью госреестра уникальных документов архивного фонда Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что Главархив по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова опубликовал документы и поделился интересными фактами, раскрывающими подробности жизни художника.

Мэр отметил, что значительная часть жизни Васнецова была связана с Москвой – здесь он создавал и выставлял самые известные свои полотна. Также он сотрудничал с братьями Третьяковыми, в частности художник создал эскизы рисунков для оформления фасада их галереи. А в 1912 году в Историческом музее состоялась большая персональная выставка Васнецова, которая позволила ему снискать международное признание.



Главархив Москвы помогает людям исследовать историю своей семьи – Собянин